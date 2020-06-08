Москва, , 15:43 — REGNUM Рабочая группа автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», в которую входят такие известные компании, как Mail.ru, Билайн, Мегафон, МТС, ВТБ, Почта Росии, РЖД, Росатом, Роснано, Ростех, Ростелеком, Сбербанк, Яндекс и некоторые другие, одобрила проект постановление правительства об обязательном подключении новостроек к интернету. По мнению руководства «Цифровой экономики», эти меры позволят избавиться от проблемы отсутствия доступа в интернет в новых домах.

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В ближайшее время документ будет направлен на согласование в Минкомсвязи России и другие федеральные органы власти, а затеи будет представлен на рассмотрение в правительство РФ.

Этот законопроект прекрасно вписывается в проект «Умный город», который курирует Минстрой. Целью повсеместной «интернетизации» жилищного строительства является формирование эффективной системы управления городским хозяйством и повышение конкурентоспособности российских городов до 2024 года.

Эффективная система управления городским хозяйством подразумевает так называемую технологичность городской структуры и повышение качества управления городскими структурами. При этом акцент сделан на экономической эффективности.

Говоря простыми, не бюрократическими словами, проект сводится к тому, что управлять жилищно-коммунальным хозяйством будет искусственный интеллект (ИИ):

запускать и останавливать лифты,

следить за наполнением баков с отходами и освещением улиц,

автоматически отключать подачу электроэнергии и водоснабжения в случае неуплаты счетов,

прибавлять и убавлять тепло в батареях в зависимости от температуры внешней среды и теплопроводности здания.

Звучит довольно привлекательно. Если бы не принцип экономической эффективности, под которым, как правило, подразумевается положительное сальдо бухгалтерского баланса и кругленькая сумма со знаком плюс в отчёте о прибылях и убытках.

ИИ точно не будет входить в «положение» домохозяйства, если, например, семья потеряла кормильца, и ей не на что в следующие полгода оплатить счёт за электроэнергию — подача электричества будет тут же прекращена и восстановлена за отдельную плату. Если ИИ «решит», что +19 ºС — это нормальная температура в квартире, так как экономит издержки на подачу отопления, то жителям придется запасаться пуховыми одеялами и байковыми пижамами.

Если ИИ «увидит», что на парковке возле дома слишком много машин, то вам придется оставлять машину на платной муниципальной парковке на всю ночь.

Возможно ИИ не вызовет вам лифт и не выпустит вас из дома, если вы официально оформили больничный на две недели, даже если вам срочно нужно поехать проститься с умирающими родственниками или спасать имущество из затопляемого дождями загородного дома.

Да и зачем выходить из дома, когда в квартире есть интернет? Можно и учиться, и заниматься йогой, и путешествовать по разным странам, посещать музеи и театры, не вставая с кресла.

Умный город — это пустой город, где жители с низким достатком, запертые в четырех стенах, дистанционно производят добавочный продукт, потребляют еду из службы доставки и гуляют по красивым местам вместе со своими друзьями, но тоже дистанционно.

«…Без цифровых сервисов и постоянного доступа в интернет сегодня сложно представить жизнь горожанина, поэтому инфраструктура связи при заселении в новые жилые объекты должна быть обязательно, в этом ни у кого нет сомнений », — это слова Руслана Ибрагимова, руководителя рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды» АНО «Цифровая экономика».

Постановление правительства копает еще одну яму отечественной экономике — это монополизация в сфере предоставления интернет связи. Теперь конкурентная борьба провайдеров пойдет не за каждый дом и даже не за каждый крупный строительный контракт, а за компанию-застройщика. И скромным игрокам на этом ограниченном поле боя не выжить.

«Наличие сетей связи доступа к интернету признается обязательным условием при постройке жилых домов на федеральном уровне наравне с системой инженерно-технического обеспечения, включающей водоснабжение, отопление, электроснабжение и т. д. … Вопрос, кто из операторов и каким образом будут заходить в новостройки, будет регламентироваться соответствующим законопроектом, который планируется к рассмотрению на рабочей группе «Нормативное регулирование» 11 июня», — комментирует Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор направления «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика».

Такое объединение строительного капитала с капиталом IT-компаний, предоставляющих интернет-связь, прикрыта Федеральным проектом «Информационная инфраструктура», который предусматривает обеспечить 97% домохозяйств возможностью широкополосного доступа к интернетудо 2024 года.

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