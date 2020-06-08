Ереван, , 15:40 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о назначении новых руководителей Службы национальной безопасности (СНБ), полиции и генштаба вооружённых сил. Об этом он написал 8 июня в Facebook.

Глава правительства отметил, что начальником Генштаба ВС Армении назначается генерал-лейтенант Оник Гаспарян, директором СНБ — Аргишти Кярамян, а руководителем полиции — полковник Ваге Казарян.

Пашинян уточнил, что решения о назначениях вступят в силу после того, как президент Армен Саркисян подпишет соответствующие указы. Пресс-служба президентского аппарата проифнормировала о получении предложений Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян объявил, что возвращается к непосредственному исполнению своих обязанностей после выздоровления от коронавирусной инфекции.

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