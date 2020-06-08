Москва, , 15:33 — REGNUM Беспорядки в США продемонстрировали то, насколько условно единство американского общества. Об этом 1 мая заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«На протяжении последних десятилетий неолиберальной идеологии на практике происходило расщепление американского общества. Если в период Мартина Лютера Кинга борьба чернокожих была борьбой за признание равноправия, против сегрегаций, то сейчас, с конца 70-х годов по настоящее время, делалось всё для того, чтобы закрепить эти обособленные группы», — заявил Колташов.

«Чернокожие — одно из таких меньшинств. Единство американской нации очень спорно. По сути есть разные группы, которые в условиях тяжёлого экономического и социального кризиса удаётся противопоставить друг другу и направить друг против друга», — указал он.