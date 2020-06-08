Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM Бывший мэр Кургана Павел Кожевников назначен советником главы Екатеринбурга Александра Высокинского по инвестиционной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в пресс-службе горадминистрации.

Кожевников будет ответственным за стратегические проекты и привлечение внешних инвестиций в город.

«У меня есть свежие мысли, новый взгляд со стороны, и я готов в полную силу трудиться на благо Екатеринбурга», — заявил назначенный чиновник. .

Кожевников в 2012—2014 годах был главой Кургана.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Екатеринбурге назначили главу управления культуры. Руководить ведомством стал Илья Марков.

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