Москва, , 15:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о едином регистре населения страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

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Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

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