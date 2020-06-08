Ташкент, , 15:08 — REGNUM Партию реагентов для тестирования на коронавирус передало Узбекистану Международное агентство по сотрудничеству (USAID). Об этом заявил американский посол в Ташкенте Даниэль Розенблюм, сообщает 8 июня издание «Подробно.uz».

Партия состоит из 60 коробок реагента, которых достаточно для проведения 15 тыс. анализов. Вторая пария на 10 тыс. тестов прибудет в Узбекистан в ближайшие недели.

Директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана Баходир Юсупалиев поблагодарил США за предоставленную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместитель главы МИД Узбекистана Фарход Арзиев и помощник администратора USAID Глория Стил обсудили расширение финансирования проектов на территории республики.

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