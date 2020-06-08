Москва, , 14:51 — REGNUM Некоммерческие организации, которые зарекомендовали себя, будут освобождены от страховых платежей и налогов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств, регионов, НКО — исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС — за второй квартал текущего года», — заявил Путин.