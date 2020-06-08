Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что несмотря на относительную стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране успокаиваться пока рано, и подчеркивает, что в одиночку ни одна страна вирус победить не сможет. По информации пресс-службы правительства, об этом премьер заявил на состоявшемся 8 июня очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«У нас часто слышится ложная формулировка, что Грузия победила вирус. Ни одна страна отдельно этот вирус победить не сможет. Это глобальная пандемия, и невозможно, чтобы отдельно взятая страна одолела вирус, так же, как не сможет отдельно взятая страна справиться с экономическим кризисом. Наша основная задача — управление процессом, адаптация и контроль», — подчеркнул Гахария.

По его словам, единственное, что Грузия может сделать самостоятельно, это контроль рисков и распространения вируса.

«Наши основные задачи — это контроль границ и внутреннего распространения, быстрое выявление и быстрое лечение. Это же касается и экономики. Ни одна отдельно взятая страна, особенно с такой малой экономикой, как наша, не сможет генерировать внутренний спрос, поэтому невозможно говорить о том, что Грузия справится с экономическим кризисом в одиночку. Здесь мы также зависим от глобальных тенденций», — пояснил Георгий Гахария.

На 8 июня в Грузии фиксируется 810 случаев коронавируса, за последние сутки выявлен лишь один подтвержденный случай.