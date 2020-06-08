Бужумбура, , 14:51 — REGNUM Конституционный суд Бурунди отклонил апелляцию оппозиции об отмене результатов прошедших в мае президентских выборов, объявив победителем кандидата от правящей партии Эвариста Ндайишимие. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, в апелляции оппозиционной партии «Национальный совет свободы» (СNL), возглавляемого Агатоном Рвасой, сообщалось, что всеобщие выборы 20 мая были омрачены нарушениями, включая запугивание избирателей, арест оппозиционных наблюдателей, вброс бюллетеней и голосования по доверенности.

Однако в суде постановили, что СNL не предоставила достаточно доказательств фальсификаций и поэтому апелляция признается «недействительной», а победа Ндайшимие с 68,7% голосов избирателей официально подтверждается.

«Мы не ожидали чуда, несмотря на массовое мошенничество и многочисленные нарушения, доказательства которых мы представили суду, и несмотря на доклад Католической церкви (о нарушениях на выборах)», — заявил в интервью информационному агентству AFP генеральный секретарь СNL Симон Бизимунгу.

«Мы не удивлены, потому что судебная система в Бурунди не является независимой», — добавил он.

По информации журналистов издания, в последние годы в Бурунди резко возросло число заявлений о нарушениях прав человека со стороны сил безопасности.

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