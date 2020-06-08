Анкара, , 14:47 — REGNUM Россия может поставить Турции второй комплекс противоракетной обороны С-400. Принципиальное согласие по этому вопросу уже достигнуто. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Этот проект сам по себе включал в себя передачу определенных элементов производства и технологий. В настоящее время работа над этим ведётся. У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400», — сказал Демир.

Он отметил, что осталось проделать значительную техническую работу по передаче технологий, деталям совместного производства, дорожной карте.

«Есть важные технические детали, которые обе стороны должны согласовать», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Что касается уже приобретённого у России ЗРК С-400, то Турция, как заявил Демир, намерена как можно быстрее ввести его в эксплуатацию, несмотря на возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничительными мерами.

«Система (С-400. — прим. ИА REGNUM) приобреталась для использования и должна быть введена в эксплуатацию. Точка», — подчеркнул Демир.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35.

Несмотря на неоднократные призывы и угрозы со стороны США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения главы Белого дома Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot.

В настоящее время в Турции продолжается развертывание приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Так, уже введены в эксплуатацию «определенные элементы» ЗРК С-400.