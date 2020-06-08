Анкара, 8 июня 2020, 14:47 — REGNUM Россия может поставить Турции второй комплекс противоракетной обороны С-400. Принципиальное согласие по этому вопросу уже достигнуто. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
Он отметил, что осталось проделать значительную техническую работу по передаче технологий, деталям совместного производства, дорожной карте.
Что касается уже приобретённого у России ЗРК С-400, то Турция, как заявил Демир, намерена как можно быстрее ввести его в эксплуатацию, несмотря на возникшие из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничительными мерами.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35.
Несмотря на неоднократные призывы и угрозы со стороны США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения главы Белого дома Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot.
В настоящее время в Турции продолжается развертывание приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Так, уже введены в эксплуатацию «определенные элементы» ЗРК С-400.