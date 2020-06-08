Астрахань, , 14:40 — REGNUM Проект историко-культурного комплекса и памятника Ивану Грозному в Астрахани могут вынести на рассмотрение градостроительного комитета при губернаторе Игоре Бабушкине. Об этом сообщил портал «Астраханские новости» со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью администрации Астрахани Ирину Иванову.

Мэрия направила ответ председателю организации «Великая Русская Империя» Владиславу Дарвину, который предложил установить в Астрахани памятник царю Ивану Грозному и создать культурно-исторический комплекс, посвященный присоединению Астраханского ханства к России. Изначально Дарвин предлагал установить скульптуру на Центральной площади, убрав памятник Владимиру Ильичу Ленину в другое место. Затем — на месте скульптуры «Женщина с кувшином» со стороны улицы Адмиралтейской.

Мэрия предложила обсудить этот вопрос на расширенном заседании градостроительного комитета при губернаторе Астраханской области, куда собираются пригласить «всех заинтересованных лиц», включая историков, искусствоведов и краеведов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года мэрия организовала голосование о создании культурно-исторического комплекса, посвящённого присоединению Астраханского ханства, и установке памятника Ивану Грозному. Тема вызвала широкий резонанс, против установки памятника выступил в том числе Всемирный форум татарской молодёжи. К концу года вопрос не был решён, и голосование продлили до февраля 2020 года. Результаты онлайн-голосования так и не были опубликованы. В правительстве региона заявили, что вопрос об установке памятника не будут решать без общественных слушаний.

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