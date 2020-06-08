Амстердам, , 14:40 — REGNUM 8 июня в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) возобновились слушания по делу о крушении самолета Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На утреннем заседании выступили адвокаты одного из обвиняемых, О. Пулатова, — Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

Тен Дуссхате напомнила о сложностях, с которыми сталкивается защита. Она заявила, что адвокатом за три месяца пришлось проделать работу, на которую у следствия ушло шесть лет. Работа с электронным досье представляет свои сложности. Суд пообещал, что в распоряжении защиты будет предоставлена бумажная версия досье.

Главным препятствием для защиты в настоящий момент является коронакризис. Адвокаты намеревались посетить Пулатова в России и обсудить с ним досье, однако введённые в связи с коронавирусом ограничения сделали это невозможным. Что касается дистанционного общения, то оно, по словам Тен Дуссхате, практически невозможно. Во-первых, существует опасность, что переговоры прослушиваются. Во-вторых, поскольку Пулатов владеет только русским языком, то адвокатам приходится пользоваться услугами переводчика, что в условиях дистанционного общения не представляется практичным.

Тен Дуссхате также заявила, что ряд экспертов, которых бы хотела допросить защита, находятся за пределами Нидерландов. Поэтому и в данном случае до сих пор оказалось невозможным установить с ними связь. В силу приведённых обстоятельств защита намерена воздержаться до 22 июня от формулировки своих пожеланий по поводу процедуры рассмотрения дела.

Вместе с тем Тен Дуссхате отметила, что защита может поставить вопрос о правомочности рассмотрения дела Пулатова нидерландскими властями. По её словам, Пулатов — как участник боевых действий на Украине — возможно, подпадает под т. н. «иммунитет комбатанта». Кроме того, защита выразила желание обсудить с Пулатовым записи телефонных бесед, предоставленные обвинением, прежде чем они будут рассматриваться на суде.

Самолет компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. В июне 2019 года следствие предъявило обвинения по этому делу И. Стрелкову и трём его подчиненным — С. Дубинскому, О. Пулатову и Л. Харченко. Суд начался 9 марта.