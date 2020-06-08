Москва, , 14:35 — REGNUM Налоги на доходы физических лиц перестанут взиматься с выплат за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан. Что он предусматривает? Первое: от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил Путин.

Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

«Положенные выплаты человек получит в полном объёме без налоговых удержаний», — подчеркнул он.