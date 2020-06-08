Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США Кен Куччинелли заявил 7 июня: он не верит, что жизнь Джорджа Флойда была бы спасена, если бы он был белым. Об этом сообщает CNN.

Афроамериканец Флойд был убит полицейским в Миннеаполисе, его смерть вызвала общенациональные протесты против расизма и полицейского насилия. На вопрос корреспондента, считает ли он, что Флойд все еще был бы жив, если бы он был белым, Куччинелли ответил: «Нет, я не думаю, что он был бы жив».

По его словам, то, что запечатлено на видеозаписи с места убийства Флойда, это действия хулигана, который злоупотребляет своим служебным положением и данной законом властью.

«И у меня есть странное чувство — я ничего не знаю о его профессиональной истории — но у меня есть чувство, что мы скоро обнаружим, что вряд ли он был известен как образец для подражания среди правоохранительных органов на протяжении всей своей карьеры, если не сказать больше», — считает Куччинелли.