Джакарта, , 14:30 — REGNUM Индонезия и Россия привержены сотрудничеству в обмене информацией и опытом в борьбе с пандемией, а также в разработке вакцины против COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Сотрудничество было согласовано на двусторонней онлайн-встрече между представителями министерств иностранных дел и министерств здравоохранения Индонезии и России.

Встреча стала продолжением телефонного разговора между главами двух государств, который состоялся 13 апреля 2020 года в рамках сотрудничества по борьбе с пандемией.

В ходе онлайн-встречи представители МИД Индонезии подчеркнули, что сторонам пора развивать более широкое сотрудничество в области здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Индонезии приветствовал разработку вакцины против COVID-19, которая в настоящее время ведется в России, и выразил надежду на сотрудничество между двумя странами в области разработки вакцины и исследований.

Кроме того, российская делегация выразила заинтересованность в изучении карантинных ограничений и протоколов здравоохранения, применяемых в Индонезии.

Стороны также договорились ускорить доработку проекта меморандума о взаимном сотрудничестве в области здравоохранения и совместного плана действий в области здравоохранения в качестве одного из приоритетов для конкретного сотрудничества в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальный диалог с индонезийскими студентами, которые учатся в России, провело посольство Индонезии в Москве 2 июня.

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