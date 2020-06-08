Берлин, , 14:29 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит 10 июня с визитом Иорданию и Израиль и будет обсуждать в ходе поездки также и урегулирование на Ближнем востоке. Об этом 8 июня рассказал на брифинге представитель немецкого МИД Кристофер Бургер.

«В среду министр отправится в поездку в Израиль и Иорданию», — заявил официальный представитель.

Также он отметил, что данная поездка будет первой для Мааса за пределы Европы с начала пандемии и указал, что, поскольку в мае было приведено новое израильское правительство, это первая возможность для обсуждения международных и двусторонних вопросов «в личном и интенсивном режиме».

Кроме этого, Бургер уточнил, что в ходе визита в Израиль Хайко Маас встретится с главой МИД страны Габи Ашкенази, главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху и министром обороны (альтернативным премьером) страны Бени Ганцем, а на переговорах будут обсуждаться «двусторонние вопросы, региональные темы, в том числе будущее урегулирования на Ближнем Востоке».

При этом в Иордании, официальный представитель сообщил, что глава МИД Германии встретится со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади и проведет видеоконференцию с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, на которой они будут говорить «о последних событиях на Ближнем Востоке».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил странам Евросоюза создать организацию, которая будет заниматься оказанием помощи во время кризисов, подобных эпидемии коронавируса.