Иерусалим, , 14:25 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь обратился в полицию с очередным заявлением на угрозы, которые продолжают поступать ему и в адрес членов его семьи. Об этом глава израильского правительства сообщил сегодня, 8 июня, своём микрблоге в Twitter.

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«Сегодня я подал ещё одну жалобу в полицию на подстрекательство к убийству меня и членов моей семьи», — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что в последнее время подобное подстрекательство к расправе «явно перешло красную черту».

«Я с нетерпением ожидаю решительного ответа со стороны полиции и привлечения виновных к ответственности», — добавил израильский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал в полицию жалобу на угрозы убийства, адресованные ему и его семье, которые были размещены в социальных сетях. По подозрению в публикации этих сообщений был арестован мужчина, проживающий на севере страны.

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