Иерусалим, 8 июня 2020, 14:25 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь обратился в полицию с очередным заявлением на угрозы, которые продолжают поступать ему и в адрес членов его семьи. Об этом глава израильского правительства сообщил сегодня, 8 июня, своём микрблоге в Twitter.
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Он отметил, что в последнее время подобное подстрекательство к расправе «явно перешло красную черту».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал в полицию жалобу на угрозы убийства, адресованные ему и его семье, которые были размещены в социальных сетях. По подозрению в публикации этих сообщений был арестован мужчина, проживающий на севере страны.
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