Милан, Италия, , 14:23 — REGNUM Итальянская партия «Лига» поддерживает идею провести осенью 2020 года, одновременно с местными выборами, также и выборы общенациональные, заявил журналистам в понедельник, 8 июня, лидер партии Маттео Сальвини.

В действующей коалиции либералов и популистов нет согласия даже по самым основным вопросам, следует провести выборы и «дать итальянцам пять лет спокойствия», отметил лидер «Лиги».

После общенациональных выборов в марте 2018 года была сформирована коалиция «Лиги» и популистов. Партия Сальвини покинула эту коалицию в августе 2019 года, однако президент страны Серджо Маттарелла не стал назначать новые выборы, а разрешил либералам и популистам сформировать другое большинство.

Новые очередные выборы должны пройти в марте 2023 года. По данным социологов, если бы выборы проводились в настоящее время, победу на них одержала бы коалиция правых партий во главе с «Лигой».

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