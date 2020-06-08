Махачкала, , 14:30 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Дагестану возглавил Каир Бабаев, почти два года руководивший ведомством в статусе временно исполняющего обязанности. Соответствующий приказ подписал глава ФАС России Игорь Артемьев, сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что назначение 56-летнего Каира Бабаева состоялось после согласования его кандидатуры с полномочным представителем президента России Северо-Кавказском федеральном округе Юрием Чайкой.

Бабаев работает в антимонопольных органах с 1995 года. В июле 2018 года он был назначен врио руководителя дагестанского УФАС России, а перед этим занимал должность заместителя главы УФАС по Карачаево-Черкесии. Имеет звание «Почетный работник антимонопольных органов России».

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