Минск, , 14:18 — REGNUM В Белоруссии «принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой». Об этом в интервью государственному телеканалу «СТВ» заявил Игорь Луцкий, пересевший на прошлой неделе из кресла главы этого телеканала в кресло министра информации республики.

«Стратегия министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — сообщил чиновник.

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«Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ — разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию», — сообщил Луцкий.

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Гостелеканал «СТВ» в публикации интервью сослался на Телеграм-канал «Пул Первого», который курирует пресс-секретарь Александра Лукашенко, жена главы «Белтелерадиокомпании» Наталья Эйсмонт. Известно о болезненном отношении белорусского лидера к освещению белорусских реалий в каналах Telegram — вплоть до жалоб Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину.

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