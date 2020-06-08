Москва, , 14:17 — REGNUM В сфере социальной защиты роль человека навсегда останется непреложной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека. Ведь, повторю, на людях, на доброте и человечности здесь всё держится», — заявил Путин.

По его словам, поправки к Конституции поспособствуют закреплению особого статуса общественных и некоммерческих организаций, волонтёров, а также закрепляют гарантии социальной поддержки.

«Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей. Они в характере нашего народа. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости», — указал он.