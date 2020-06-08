Москва, , 14:21 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор с Королевством Камбоджей о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская и камбоджийская стороны в соответствии с договором обязались помогать друг другу с расследованием, судебным разбирательством или иными процессуальными действиями, которые имеют отношение к уголовным делам. Договор направлен на укрепление сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, договор подписан в Пномпене 26 сентября 2019 года.

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