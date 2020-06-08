Иерусалим, , 14:31 — REGNUM Карта территорий, подпадающих под суверенитет Израиля в рамках т.н. «сделки века», не включает в себя 25 существующих поселений. Как отреагировали жители этих населенных пунктов, сообщает «7 канал» (Израиль).

Принятие под израильский суверенитет территорий Иудеи и Самарии должно начаться уже в июле, но до сих пор нет ясности в точности исполнения этого решения, как со стороны Израиля, так и со стороны протестующей Палестинской автономии.

Обнаружение 25 «лишних» поселений, в которых живут не учтенные договоренностями израильтяне, стало еще одной иллюстрацией неразберихи, сопутствующей предложенному США плану примирения под громким названием «сделка века».

Пока что неучтенные поселенцы ограничились тем, что подписали письмо в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, спрашивая о своей дальнейшей судьбе и не готовиться ли им к срочной эвакуации.