Вильнюс, , 14:11 — REGNUM Литовская Партия свободы, которая образовалась после раскола с «Саюдисом либералов», избрала первый номер своего партийного списка на предстоящих осенью парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

Им стала глава партии Аушрине Армонайте.

Партия свободы была учреждена год назад самой Армонайте и мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом. «Саюдис либералов» раскололся после начала коррупционного скандала, в котором часть руководящих партией политиков обвиняется в коррупции и продвижении в законотворчестве интересов крупного бизнеса.