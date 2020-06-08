Москва, , 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.

«Чтобы это прекратить и навести порядок, нужно срочно создавать полицейскую вертикаль, чтобы вся полиция была не местной, а общеамериканской или федеральной. Все назначения должны идти через Вашингтон, через министра внутренних дел. Тогда будет порядок», — отметил Жириновский в соцсети.

А так они доиграются до анархии и беспрестанных погромов, что приведет к всеобщему хаосу, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, смерть во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда вызвала широкий общественный резонанс, в США прошли митинги, начались грабежи.

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