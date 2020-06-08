Москва, , 14:09 — REGNUM Базовые принципы социальной справедливости будут заложены в Основной закон благодаря поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с социальными работниками госучреждений и НКО.

«Мы прошли и ещё проходим через суровые испытания. И выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», — заявил Путин.

«Эти ценности, как уже говорил, сформированы нашей историей. Они в характере нашего народа. Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в Конституцию особое внимание уделено именно вопросам социальной справедливости», — указал он.

Предложенные изменения в Основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки, напомнил президент.

В частности, они предполагают регулярную индексацию пенсий и пособий, а минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума, напомнил президент.