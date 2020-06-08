Джакарта, , 14:05 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян провел встречу с послом Южной Кореи в Индонезии, чтобы узнать о проведении выборов в разгар пандемии, сообщает Antara.

Издание отмечает, что Южной Кореи удалось провести выборы в законодательные органы, во время пандемии. Фактически, Южная Корея смогла зафиксировать самую высокую с 1992 года явку избирателей (96,6%).

Посол Южной Кореи выразил надежду на то, что выборы, которые состоятся в Индонезии 9 декабря, пройдут успешно, безопасно, а также при высокой явке избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 8 июня в стране выявлено 32 033 случаев заражения SARS-CoV-2.

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