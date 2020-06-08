Ереван, , 14:11 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян возвращается к непосредственному исполнению своих обязанностей после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом Пашинян написал 8 июня на своей странице в Facebook.

Глава правительства Армении отметил, что он и члены его семьи сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными.

«В настоящий момент мы все здоровы, у нас есть иммунитет», — написал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении у Пашиняна коронавируса нового типа стало известно 1 июня. Заражение подтвердилось и у членов его семьи.

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