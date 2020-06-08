Вашингтон,
8 июня 2020, 13:55 — REGNUM
Против
Дональда Трампа
действительно ведётся политико-пропагандистская война, но при этом и он сам, и его противники — органичные плоды американской политической системы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июня, комментируя высказывания президента США.
Как сообщалось ранее, Трамп в своем блоге в Twitter написал, что если бы он «в течении трех лет не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований», то сейчас его рейтинг был бы на 25% выше рейтинга «Сонного Джо» (Джозефа Байдена — прим. ИА REGNUM).
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«Против нынешнего президента США действительно ведётся настоящая политико-пропагандистская война — это точно не предвыборная кампания в классическом понимании этого термина. Обижаться Дональду Трампу, однако, не на кого: он своеобразный, но органичный плод американской политической системы, и его противники, их приёмы оттуда же, из американской истории и из американской политики.
Почему американцы, причём не только политический истеблишмент, так легко воспринимают идею российского вмешательства в свою внутреннюю политику, в свои выборные кампании? Да потому что сами массированно вмешивались и продолжают вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Особенно характерные примеры нам дали 1993 и 1996 годы, но и в 2000-е такое не было редкостью. Так же, как немцы в 1945 году предполагали, что советский солдат будет творить в Германии то же, что гитлеровцы творили на советской земле, но этого не произошло, и американцы, в свою очередь, полагают, что Россия просто обязана ответить им тем же, что они делали в России.
Я, честно говоря, не вижу необходимости в таком ответе. Америка в любом случае катится вниз. Дональд Трамп способен несколько затормозить этот процесс. Возможно, он даже выведет страну на траекторию более или менее стабильного развития, и создаваемые им многочисленные новые рабочие места тому порукой. Мы видим, однако, что для большинства бесчинствующей на улицах американских городов публики эти рабочие места мало что значат, а парадигму выстраивания политики под протесты и на основе протестов заложили в других странах сами США. Справедливо было бы, чтобы они теперь пожали ими же посеянные ядовитые плоды», — отметил Михаил Демурин.