Вашингтон, , 13:55 — REGNUM

Против Дональда Трампа действительно ведётся политико-пропагандистская война, но при этом и он сам, и его противники — органичные плоды американской политической системы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 8 июня, комментируя высказывания президента США.

Как сообщалось ранее, Трамп в своем блоге в Twitter написал, что если бы он «в течении трех лет не подвергался постоянным преследованиям путем фальшивых и незаконных расследований», то сейчас его рейтинг был бы на 25% выше рейтинга «Сонного Джо» (Джозефа Байдена — прим. ИА REGNUM).

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«Против нынешнего президента США действительно ведётся настоящая политико-пропагандистская война — это точно не предвыборная кампания в классическом понимании этого термина. Обижаться Дональду Трампу, однако, не на кого: он своеобразный, но органичный плод американской политической системы, и его противники, их приёмы оттуда же, из американской истории и из американской политики.

Почему американцы, причём не только политический истеблишмент, так легко воспринимают идею российского вмешательства в свою внутреннюю политику, в свои выборные кампании? Да потому что сами массированно вмешивались и продолжают вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Особенно характерные примеры нам дали 1993 и 1996 годы, но и в 2000-е такое не было редкостью. Так же, как немцы в 1945 году предполагали, что советский солдат будет творить в Германии то же, что гитлеровцы творили на советской земле, но этого не произошло, и американцы, в свою очередь, полагают, что Россия просто обязана ответить им тем же, что они делали в России.