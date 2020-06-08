Вильнюс, , 13:47 — REGNUM За минувшую неделю, с 1 по 7 июня, истребители НАТО из так называемой «воздушной полиции НАТО в Прибалтике», трижды поднимались в воздух для сопровождения боевой авиации РФ в нейтральном пространстве Балтийского моря, которая курсировала из и в Калининградскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

По данным литовского минобороны, 1 июня сопровождались Ил-20 и два истребителя Су-27 (Ил-20 летел в Калининградскую область, а два истребителя Су-27 вылетели из Калининградской области навстречу, после чего все три самолёта следовали на военную базу под Калининградом), 2 июня сопровождался Ил-20, который возвращался из Калининградской области, а 4 июня вновь сопровождались два Су-27 и Ил-20, которые следовали по той же схеме: Ил-20 летел в Калининградскую область, а два Су-27 его встречали.

Истребители НАТО в Прибалтике базируются на авиабазах под литовским Шяуляем и в эстонском Эмари.