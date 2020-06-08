Киев, , 13:45 — REGNUM Евросоюз готов поддержать реформу угольной промышленности Украины, заявила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец по итогам встречи с главой представительства ЕС на Украине Матти Маасикасом, сообщила 8 июня пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

«У нас остается стратегическая глобальная задача — трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий», — сказала она.

Чиновник отметила, что основной проблемой угольной промышленности Украины является реформирование моногородов, построенных вокруг шахт.

Буславец подчеркнула, что в данный момент идут переговоры с Германией, Всемирным банком и международными партнёрами, которые могут помочь с решением данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украина выполняет любые указания США в ущерб своей экономике и национальным интересам.

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