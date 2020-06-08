Вильнюс, , 13:32 — REGNUM Общественный деятель, организатор Дня Победы, Бессмертного полка и других памятных мероприятий о Великой Отечественной войне Алексей Грейчус выпущен на свободу. Об этом сегодня, 8 июня, на своей странице в социальной сети Facebook написал клайпедский политик Вячеслав Титов.

«Общественному деятелю Алексею Грейчусу изменили меру пресечения после 3 месяцев тюрьмы и выпустили на свободу с браслетом. Сегодня общался с ним по телефону. Голос бодрый, морально не сломленный. Надеется, что прокуратура во всём разберётся и прекратит в отношении него и коллег уголовное преследование. Сейчас находится у себя в саду, слушает пение птиц, наслаждается зелёной травой и деревьями», — написал Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски и задержания вокруг очередного «дела о шпионаже» в Литве прошли 3 марта. Несколько человек допросили, в том числе и депутата горсовета Клайпеды Эллу Андрееву, которая проходит по этому делу в статусе специального свидетеля. На три месяца задержан клайпедский общественник, организатор празднований Дня Победы и иных памятных мероприятий Алексей Грейчус. Прокуроры официально подтвердили, что обыски и задержания проходят в рамках дела о «шпионаже», который карается в Литве 15 годами тюрьмы.