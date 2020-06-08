Джакарта, , 13:28 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин признал, что онлайн-методы обучения во время пандемии были не оптимальны, поэтому правительство рассматривает возможность открытия школ при условии соблюдения протокола здравоохранения, сообщает Antara.

По его словам, при внедрении онлайн-образования многие школы, особенно в регионах, не могут проводить онлайн-обучение, отчасти из-за ограниченного доступа в интернет. Поэтому правительство подготовило сценарий, позволяющий осуществлять преподавательскую и учебную деятельность в школах в районах, не подверженных распространению коронавируса.

«В школе должны быть надлежащие санитарные условия, то есть чистая вода, число учеников в классе должно быть вдвое меньше, а контроль и подготовка должна быть более строгой», — заявил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Народного Консультативного Конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатио попросил правительство всерьез увеличить возможности массового тестирования населения на коронавирус.

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