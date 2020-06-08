Тбилиси, , 13:28 — REGNUM Тбилиси и Ереван ведут переговоры о помощи в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Армении. Об этом 8 мая на брифинге сказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Проходят переговоры. Как вы знаете, от нас поступило предложение, это все будет предметом переговоров», — отметил эксперт.

Ранее в МИД Грузии заявили, что премьер-министры Грузии и Армении Григорий Гахария и Никол Пашинян провели по данному вопросу переговоры.

Стоит отметить, что в Армении на 8 июня выявлено 13 325 случаев заражения коронавирусом. В течение сегодняшнего дня SARS-CoV-2 зафиксировали у 195 человек. В Грузии за 8 июня коронавирус был выявлен у одного человека. Всего в стране известно о 810 таких случаев.

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