Москва, , 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин знает о снятии программы «БесогонТВ» с эфира телеканала «Россия 24». Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства знаком с ситуацией вокруг авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова. Путин также знаком с аргументацией самого Михалкова, добавил Песков.

Представитель Кремля сказал, что не знает о реакции президента на резонансные выпуски передачи «БесогонТВ». Песков также не знает, был ли разговор на эту тему между Путиным и Михалковым.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство телеканала «Россия 24» сняло с эфира передачу «БесогонТВ». Показ был запланирован на 2 и 3 мая. Выпуск под названием «У кого в кармане государство?» был показан 1 мая. Сам Михалков назвал отмену передачи цензурой.

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