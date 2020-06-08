Москва, , 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что партия «Яблоко» намерена бойкотировать голосование, а КПРФ — голосовать против.

Представитель Кремля подчеркнул, что для президента РФ Владимира Путина «чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, именно наши граждане поддержали эти самые поправки в Конституцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что, если поправки не будут поддержаны в ходе всеобщего голосования, их вступления в силу не произойдёт, и глава государства изначально заявил об этом.

Напомним, всеобщее голосование по поправкам к Конституции назначено в России на 1 июля.

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