Минск, , 13:15 — REGNUM После скандальных заявлений Александра Лукашенко о «каруселях» при сборе подписей за своих конкурентов по президентской кампании глава его избирательного штаба Михаил Орда был атакован неудобными вопросами. Особенность произошедшего 5 июня в том, что задавали их представители пропрезидентской молодёжной организации БРСМ.

Буквально накануне, в четверг 4 июня Лукашенко рассказывал новому составу правительства про «малые и большие карусели» при сборе подписей: якобы одни и те же люди подвозятся на автобусах, чтобы поставить подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов.

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В пятницу 5 июня автобусы со сторонниками Лукашенко были замечены около минского торгового центра Dana Mall. Как выяснилось, кураторов официозного мероприятия было несколько: глава профсоюзного объединения Михаил Орда (номинальный глава избирательного штаба), глава президентской администрации Игорь Сергеенко, его первый заместитель Максим Рыженков и ещё один заместитель (по госидеологии) Андрей Кунцевич.

Видимость внезапного порыва граждан сдать подписи за Лукашенко обеспечивали созданные властями в поддержку Лукашенко и финансируемые из госбюджета организации «Белая Русь» и «Белорусский республиканский союз молодёжи». Именно с активом БРСМ у Орды произошла накладка, ставшая хитом социальных сетей.

«Сколько вам заплатили?», — стали допытываться представители БРСМ у Орды, когда журналисты попытались получить у него несколько комментариев и протянули микрофоны.

Вероятно, главу инициативной группы по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко в президенты знали в лицо не все мобилизованные на пикет. Ситуацию осложнило присутствие корреспондентов оппозиционной прессы, бравших комментарии у находившихся на площадке около торгового центра.

«На ваши гадости отвечать не буду», — ответил Орда на выпад представителей БРСМ.

Видеозапись трагикомичной ситуации широко разошлась по социальным сетям. На ней видны номера автобусов, перевозивших сторонников бессменного (с 1994 года) руководителя постсоветской республики.

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