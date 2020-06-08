Рим, , 13:01 — REGNUM Кассационный суд Италии подтвердил экстрадицию в США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Об этом 8 июня заявил журналистам адвокат Джан Доменико Кайяцца.

По его словам, после публикации протокола решения Кассационного суда министр юстиции Италии примет решение о дальнейшей судьбе Коршунова — его отправят в США или Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Италии арестовала Александр Коршунова 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя. Гражданин России задержан на основании международного ордера, выданного США.

Коршунов подозревается в покушении на кражу коммерческой тайны у авиастроительной компании из США.

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