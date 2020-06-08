Москва, 8 июня 2020, 12:58 — REGNUM В графике президента России Владимира Путина 8 июня нет планов по проведению контактов с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня не планируется в Кремле никаких контактов с Сарраджем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 7 июня телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Файез Саррадж направился в Москву. Также сообщалось, что глава Палаты представителей (парламента), заседающей на востоке Ливии, Акиля Салех, также направится в Москву для обсуждения текущей политической ситуации в стране.
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