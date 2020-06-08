Стокгольм, , 13:17 — REGNUM Среди представителей парламентских партий в шведском Риксдаге наблюдается широкий консенсус для законодательного ужесточения невозможности заключения полигамных браков. Парламентарии активно поддерживают предложение правительства об ужесточении законодательных норм, действие которых после их принятия будет распространяться на такие браки, заключенные еще до принятия парламентом соответствующего нормативного акта. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Вероятно, мы рассматриваем это как проблему гендерного равенства. А в Швеции невозможно заключать брак с несколькими людьми, поэтому мы не считаем это невозможным, если вы приедете на территорию страны», — заявила представитель по семейной политике правящей партии Социал-демократов Элин Лундгрен.

Напомним, что в Швеции законодательно запрещено вступать в полигамный брак. Однако случаи многоженства, если лицо заключило браки до момента приезда в Швецию, по-прежнему признаются некоторыми государственными учреждениями страны, в частности Налоговым управлением Швеции.