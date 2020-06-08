Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Группа граждан Грузии подала в прокуратуру страны заявление на мэра Тбилиси Каху Каладзе. Об этом рассказал журналистам один из составителей заявления, сообщает интернет-издание Sova.news.

По словам активиста, у него нет надежды на то, что глава грузинской столицы понесет наказание, но возможно, что заявление принесет неприятности мэру.

«В этой стране существует прецедент, когда депутату «Грузинской мечты» повредили пиджак, и из-за этого молодые люди провели в изоляторе предварительного заключения более трех месяцев», — сообщил журналистам собеседник.

Напомним, инцидент с Каладзе произошел 5 июня, когда он открывал сквер в районе Варкетили. К нему с вопросами подошли двое активистов, после чего завязалась потасовка. В видеозапись, которая велась на месте происшествия, не попал момент начала конфликта. Камера сняла только то, как мэр с одним из активистов держали друг друга за одежду, после чего окружающие их разняли.

Сам Каладзе отрицает, что бил кого-либо. Активистов он назвал «националами», которые пытались устроить провокацию.

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