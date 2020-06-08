Сеул, , 12:59 — REGNUM Из-за массовых беспорядков в США продолжает расти число случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 9:00 8 июня в США зарегистрировано 158 случаев повреждения имущества граждан Южной Кореи. Из них 56 случаев зарегистрировано в Филадельфии, 15 случаев — в Чикаго, 14 случаев — в Вашингтоне, 11 случаев — в Сент-Луисе, десять случаев — в Миннеаполисе, десять случаев — в Лос-Анджелесе.

О человеческих жертвах не сообщалось.

Напомним, что массовые беспорядки в США начались после размещения в сети видеозаписи задержания афроамериканца Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили на дорогу. Один из представителей правоохранительных органов надавил задержанному коленом на шею, игнорирую крики о том, что Флойд не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц Миннеаполиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня премьер-министр Южной Кореи в ходе разговора с послом Южной Кореи в США поручил обеспечить безопасность согражданам, проживающих в Штатах.

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