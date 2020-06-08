Москва, , 12:50 — REGNUM Россия и дальше будет продолжать реализовывать планы по освоению Арктики. Чрезвычайное происшествие с разливом дизельного топлива, которое произошло в Норильске, на них не повлияет. Об этом сегодня, 8 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Я не думаю, что это (произошедшее на ТЭЦ. — прим. ИА REGNUM) повлияет на эти планы».

При этом Песков отметил, что все планы будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм, а также экологических и технических правил.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.

По оценкам Минприроды РФ, из-за ЧП местной экосистеме понадобится минимум десять лет на восстановление.