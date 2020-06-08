Омск, , 12:47 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков отчитал министров областного правительства за медлительность и волокиту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в результате срывается реализация важнейших проектов и решений.

В частности, речь идёт о согласовании порядка возмещения владельцам инженерно-технических сетей расходов на их перенос или переустройство в связи с возведением или реконструкцией объектов капитального строительства. Несколько министерств в ходе обсуждения не смогли найти решение, хотя от этого зависят сроки осуществления инфраструктурных проектов.

«Мы сорвали сроки возведения дороги по 3-й Островской, куда выделены федеральные деньги, в связи с тем, что долгое время шло согласование, и не смогли найти правильное решение. Я принимаю решение финансово наказать всех, кто за это был ответственным», — отметил губернатор.

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