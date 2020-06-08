Москва, , 12:21 — REGNUM Законопроект, направленный против разлива нефтепродуктов, поручил подготовить председатель правительства России Михаил Мишустин 8 июня на совещании со своими заместителями.

Он отметил, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в природоохранное законодательство. Мишустин добавил, что проект закона необходимо подготовить в ближайшее время, чтобы предоставить поправки в Госдуму до окончания текущей сессии.

По словам главы правительства, поправки должны предотвратить ситуации, аналогичные аварии с разливом дизельного топлива в Норильске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным, площадь разлива нефтепродуктов в Норильске составила не менее 5 кв. км, а глубина загрязнения почвы — 2−5 см.

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