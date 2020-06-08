Белград, , 12:17 — REGNUM Россия для Сербии — дружественная страна, которая понимает ее европейский путь. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 7 июня в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Отвечая на просьбу оценить помощь России во время пандемии коронавируса, Вучич заявил, что Москва «помогла настолько, насколько смогла», учитывая то, что она также переживала и все еще переживает кризис. «Вчера (в России) 197 людей умерло (от коронавируса, если я хорошо запомнил… Так что они и в этих условиях проявили внимание к Сербии, и спасибо им», — рассказал сербский лидер.

По словам Вучича, Белград не позволил, чтобы «шпионский скандал», который случился в ноябре 2019 года, испортил его отношения с Москвой.

«Вы реагируете на происходящий момент, но нельзя позволить, чтобы такие вещи уничтожили отношения с дружескими странами. Мне кажется, что Сербия реагировала серьезно и ответственно. Россия для нас — дружественная страна и мы стараемся сохранить эти отношения, стараемся донести до них, что мы выбрали европейский путь. Но мне кажется, что им понятно, насколько положение Сербии трудное, и спасибо им за понимание», — заявил Александр Вучич.

Он отметил, что Белград вместе с Москвой пытается воспрепятствовать пересмотру итогов Второй мировой войны, это важно для Сербии и сербского народа, который является одним из нескольких народов, более всего пострадавших во Второй мировой войне.

Напомним, что в сербской прессе в ноябре 2019 года появилась новость со ссылкой на видео в сети YouTube о том, как «российский разведчик» Георгий Клебан вербует сербского офицера. Подлинность видео подтвердили спецслужбы Сербии. Александр Вучич провел пресс-конференцию, посещенную этому вопросу, и заявил, что видеозапись была опубликована не сербской контрразведкой, хотя её сотрудники наблюдали за встречей российского агента с его сербским информатором. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве допустила, что опубликованное в сербской газете «Блиц» видео может быть провокацией с целью омрачить саммит лидеров двух государств, который состоялся 4 декабря в Сочи.