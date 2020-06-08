8 июня 2020 | Время чтения 3 мин

22 мая 2020 года на орбиту был выведен очередной, четвёртый, космический аппарат серии «Тундра». Эти космические аппараты действуют в составе Единой Космической Системы (ЕКС) обнаружения и боевого управления «Купол», которая предназначена для отслеживания пусков баллистических ракет, являясь космическим эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Леонид Нерсисян, , 12:16 — REGNUM 22 мая 2020 года на орбиту был выведен очередной, четвёртый, космический аппарат серии «Тундра». Эти космические аппараты действуют в составе Единой Космической Системы (ЕКС) обнаружения и боевого управления «Купол», которая предназначена для отслеживания пусков баллистических ракет, являясь космическим эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Флаг России

С запуском нового космического аппарата, было завершено развёртывание базового сегмента космического эшелона СПРН, который до недавнего времени не функционировал должным образом. Космическая группировка этой системы представляет собой сеть спутников, оснащённых инфракрасными телескопами и предназначенными для обнаружения факта пуска баллистических ракет противника по создаваемой ими мощнейшей тепловой засветке, хорошо наблюдаемой даже из космоса. Спутники СПРН выводятся либо по высокоэллиптические орбиты, апогей которых достигает 40−50 тысяч километров или на геостационарные, позволяющих спутнику «висеть» над определённой точкой планеты.

После распада Советского Союза российская система предупреждения о ракетном нападении столкнулась с серьёзными проблемами. Большая часть радиолокационных станций (РЛС) СПРН, размещавшихся на передовых рубежах СССР оказалась на территории независимых государств, а вопрос их использования зачастую становился предметом политического и экономического торга, а то и вовсе шантажа со стороны государств, в которых эти станции оказались. К началу 2010-х годов России удалось путём развертывания новых РЛС СПРН нового поколения серии «Воронеж» на своей территории обеспечить полную независимость функционирования своей СПРН от других государств. Однако космический эшелон СПРН оставался проблемой. До 2014 года на орбите функционировало лишь несколько спутников советских систем «Око-1» и «Око». При этом спутники по техническому состоянию функционировали лишь несколько часов в сутки, а по своим характеристикам давно не отвечали современным требованиям.

Стоит заметить, что развёрнутые в настоящий момент 4 спутника новой системы «Купол» — это лишь минимальный состав системы. На текущий момент спутники системы осуществляют наблюдение за местами базирования межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на территории США и основными районами боевого патрулирования подводных ракетоносцев в Тихом и Атлантическом океане. 4 спутника позволяют обеспечить круглосуточное наблюдение за данными районами.

Всего же предполагается доведение численности Единой Космической Системы (ЕКС) «Купол» до 9 аппаратов. Такое число определяется из необходимости дальнейшего увеличения зон Земной поверхности, за которыми осуществляется наблюдение, создания резерва на случай выхода из строя части спутников, а также возможности наблюдения за одним районом сразу несколькими спутниками. Последнее практически исключает риски ложного срабатывания системы. Аналогичная американская система SBIRS в настоящий момент насчитывает 7 спутников, 4 из которых размещены на высокоэллиптических орбитах, а 3 — на геостационарных.

Однако, несмотря на развёртывание лишь базового сегмента, «Купол» является системой нового поколение и представляет на порядок большие возможности, чем те, что были у советских систем «Око» и «Око-1». Самым главным преимуществом новой спутниковой группировки СПРН является возможность не только обнаружения самого факта запуска баллистических ракет противника, но и первичного определения параметров их траектории. Это, в свою очередь, даёт большее время на анализ ситуации и принятие решения высшим руководством страны — ранее точное определение траекторий баллистических ракет противника и их боевых блоков было возможно лишь после их обнаружения наземными РЛС СПРН, дальность обнаружения которых составляет 5−6 тысяч километров. Сами спутники при необходимости могут также ретранслировать приказ высшего руководства на нанесение ответного удара.

Кроме того, аппараты ЕКС «Купол» позволяют не только фиксировать запуски МБР, но и, например, крылатых ракет, запускаемых с морских носителей, что позволяет эффективно использовать её и в условиях неядерного конфликта. Такая гибкость даёт системе практическое значение, а не только отводит роль в системе ядерного сдерживания (она на практике, вероятно, не будет применена никогда).