Куляб, , 12:09 — REGNUM Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сегодня, 8 июня, задержал председателя города Куляб Хатлонской области страны Бахрома Иноятзода за коррупционные преступления.

Как сообщает пресс-центр ГКНБ Таджикистана, ранее по подозрению в мошенничестве были арестованы двое сотрудников мэрии: 27 мая — водитель служебной автомашины градоначальника и 3 июня заведующий приёмной мэра. Оба задержанных дали показания против своего начальника Бахрома Иноятзода, заявив, что действовали по его указанию.

Кроме того, против мэра города поступали заявления от жителей, которые обвиняли Иноятзода в коррупции. Факты ведения мэром города коррупционной деятельности подтвердились, сообщили в ГКНБ.

В настоящее время ведётся предварительное следствие в рамках уголовного дела, возбуждённого Госкомитетом национальной безопасности совместно с Генпрокуратурой страны против мэра города Куляб.