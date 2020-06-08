Приштина, , 12:27 — REGNUM Смена правительства самопровозглашенного Косово без выборов при прямом участии президента Хашима Тачи вызвало разочарование и возмущение у местного населения. Албанское статистическое агентство Pyper провело опрос населения. В опросе приняли участие 1140 человек со всей территории края.

Согласно результатам опроса, опубликованным 8 июня, лишь 15,92% опрошенных одобряют приход к власти правительства Авдуллы Хоти, при этом 62,45% заявили, что разочарованы формированием данного правительства. При этом две трети опрошенных (66,75%) заявили, что формирование данного правительства представляет собой неуважение к выбору граждан.

При этом лишь 6,95% опрошенных верят, что правительство Хоти продержится до окончания заявленного срока и 69,39% считают обратное.

42,44% опрошенных выразили убежденность в том, что после прихода к власти правительства Хоти уровень коррупции существенно возрастет.

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