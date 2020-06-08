Киев, , 12:08 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом он заявил 8 июня на брифинге.

«Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в кабмин», — сказал он.

Министр отказался назвать фамилию кандидата, отметив, что этот человек сможет занять пост после прохождения всех процедур, предусмотренных законом.

По словам Степанова, данный кандидат будет возглавлять НСЗУ временно, а полноценный конкурс пройдёт после завершения карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины рассказал, что на должность главы НСЗУ претендуют 17 человек.

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